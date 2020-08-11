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Kayseri temsilcilerinin fikstürü belli oldu

Kayseri'yi bu sezon voleybol liglerinde temsil edecek olan takımların fikstürü belli oldu.

Kayseri temsilcilerinin fikstürü belli oldu
11.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:30

Kayseri'yi bu sezon voleybol liglerinde temsil edecek olan takımların fikstürü belli oldu. Kadınlar 1. Lig ekibi OSB Teknik koleji, lige kendi evinde başlarken, Erkekler 1 Lig ekibi Melikgazi Belediyespor ile 2. Lig ekibi Develi Belediyespor ise lige deplasmanda başlayacak.

Kayseri Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle, bu sezon Kayseri'yi temsil edecek olan takımlara başarılar dilerken fikstürlerin belli olduğunu söyledi. Dicle, yaptığı açıklamada, "1.Lig Kadınlar Temsilcimiz OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü 1. Lig B Grubu'nda ilk maçında 11 Ekim 2020 tarihinde kendi evinde Bolu Belediye Sporu konuk edecek.Yine 1. Lig Erkekler Temsilcimiz Melikgazi Belediyespor A grubunda ilk maçında 10 Ekim 2020 tarihinde deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Melikgazi Belediye spor 2. hafta kendi evinde 17 Ekim 2020 tarihinde Maliye İhtisas takımını konuk edecek. Bu sezon Kayseri'yi 2. Lig Erkekler 3 Grup'ta temsil edecek Develi Belediyespor ise ilk maçına 25 Ekim 2020 tarihinde deplasmanda Nevşehir Bel.spor önünde çıkacak. Develi Belediye Spor 2. hafta kendi evinde 01 kasım 2020 tarihinde Konya Ilgın Uğur spor takımını konuk edecek. Takımlarımıza 2020-2021 Sezonununda başarılar dilerim hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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