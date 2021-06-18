Kayseri TDP 6 bin 113 vatandaşa ulaştı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde 6 bin 113 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirici materyal dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde 6 bin 113 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirici materyal dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında öğrencilere yönelik 1, esnafa yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde bin 760 bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuş, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 17 sosyal yardım faaliyeti, 4 sosyal etkinlik ve 19 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 17 metruk yapı bildiriminde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte 170 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı, hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 84 işyeri ve konuta bilgilendirme çalışması yapıldı. Koronavirüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, kuaför/berber salonları, işyerleri, alışveriş merkezleri, cami ve pazar yerleri ile park ve bahçelerde 25 bilgilendirme çalışması yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında 6 bin 113 vatandaşa ulaşıldı, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, kadın acil destek (KADES) konuları ile ilgili 4 bin 730 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı