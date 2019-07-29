KAYSERİ Tarihi medresenin çevresinde yangın

Tarihi medresenin çevresinde yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1193 yılında yaptırılan Anadolu Selçuklu döneminin ilk medresesi Hoca Hasan Medresesinin çevresi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Gece saatlerinde başlayan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle tutuşan kuru otlar, medresenin kalıntılarının yer aldığı alanı komple kapladı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'BURASI BİZİM UTANCIMIZ'

Hacısaki Mahalle Muhtarı Mustafa Özülkü, Şehrin merkezinde olan böylesine önemli bir tarihi yapı, tinercilerin, uyuşturucu bağımlılarının yeri oldu. Hoca Hasan Medresesi ve çevresi yılda 2 defa madde bağımlıları tarafından yakılır. Biz birçok yere başvuru yaptıysak da sonuç alamadık. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler burayı yakıp kül etmiş. Anıtlar Kurulu ödeneği çıkarsın ve artık burayı yapsın. Burası mahallenin utanç kaynağı. Allah rızası için yardım edin dedi.

Kaynak: DHA