KAYSERİ Tarihi çarşıda 'koronavirüs' oylaması Tarihi çarşıda 'koronavirüs' oylamasıKAYSERİ'nin tarihi kapalı çarşısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan oylamada 130 esnaf 'çarşı kapatılsın' derken, 100 esnaf 'kapatılmasın' yönünde oy verdi.

Tarihi çarşıda 'koronavirüs' oylaması

KAYSERİ'nin tarihi kapalı çarşısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan oylamada 130 esnaf 'çarşı kapatılsın' derken, 100 esnaf 'kapatılmasın' yönünde oy verdi. Dernek yönetiminde yapılan oylamada ise 3 kişi kapatılması, 4 kişi kapatılmaması yönünde oy kullanınca kapatmama kararı alındı.

Cumhuriyet Meydanı Camiikebir Mahallesi'nde 24 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan 800 yıllık tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda koronavirüse karşı tedbirler alındı. Bu kapsamda çarşıda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. 18 giriş kapısı ve 16 sokağı bulunan çarşı giriş kapılarına, 'Çarşımız koronavirüsüne karşı önlem amaçlı dezenfekte edilmiştir' yazıları asıldı.

KAPATILSIN MI KAPATILMASIN MI OYLAMASI

Kapalı Çarşı Yardımlaşma Dayanışma, Güzelleştirme ve Koruma Derneği yönetimi aynı zamanda koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa, 'Çarşı açık mı kalsın, yoksa kapatılmasın mı?' sorusunu yöneltti. Bu konuda esnafa duyuru yapan yönetim, daha sonra dernek binasında imza karşılığında soruyu oylamaya sundu. Oylamaya katılan esnaflardan 130'u 'Evet kapatılsın' yönünde imza verirken, 100 esnaf ise 'Hayır kapatılmasın' dedi ve bu yönde imza attı.

Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Raşit Benk, esnaf arasında yaptıkları oylamada 'kapatılsın' kararının çıktığını, ancak 'kapatılmasın' diyen 100 esnafı da görmezden gelemeyeceklerini belirterek, aynı zamanda konuyu dernek yönetiminde de oyladıklarını ve oradaki oylamada da 3 oya karşılık 4 oyla 'kapatılmasın' kararının çıktığını söyledi.

'İSTEYEN AÇAR, İSTEYEN AÇMAZ'

Yeniden bir toplantı yapacaklarını belirten Başkan Benk, "Çarşımızda yapacağımız toplantıda bu kez açılma ve kapanma saatlerini düzenleyeceğiz. İkinci bir emir gelene kadar da devletimiz ne derse biz devletimizin yanındayız. Bunun yanında oylamada fark az çıkınca biz dernek yönetimi olarak da toplandık ve konuyu yönetimde de oylamaya sunduk. Yönetimdeki oylamada 7 kişi oy kullandı ve 3 kişi 'kapatılsın' 4 kişi de 'kapatılmasın' yönünde oy kullandı. Biz kararı demokratik bir şekilde esnafa bıraktık. Esnafımızın dediğine göre hareket ediyoruz. İleride devletimizin yetkilileri ne derse onu da yerine getiririz. Bunun yanında isteyen esnafımız serbest. İsteyen açar, isteyen açmaz" şeklinde konuştu.

YERALTI ÇARŞISI KAPANDI

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı esnafı ise kapanma yönünde karar aldı. Çarşının kepenkleri kapatıldı ve dernek yönetimince çarşı girişlerine 'Sağlık nedenlerinden dolayı çarşımız Pazartesi saat 10.00 açılış? uyarı yazısı asıldı.

Kaynak: DHA