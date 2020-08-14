KAYSERİ Talas'ta 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı yapıldı
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KAYSERİ Talas'ta 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı yapıldı

Talas'ta 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı yapıldıKAYSERİ'de Talas Belediyesi tarafından 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı, Başkan Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde yapıldı.

14.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:28

Talas'ta 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı yapıldı

KAYSERİ'de Talas Belediyesi tarafından 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı, Başkan Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde yapıldı. Hasadı yapılan nohudun ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Talas Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmeyen toprak kalmasın' sözlerinden yola çıkarak, Abdullah Gül Üniversitesi kampüsündeki 200 dekarlık alana nohut ekti. Ekimi yapılan nohudun hasadı için tören düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Araziye giren biçerdöver, nohut hasadını gerçekleştirdi.

'13 TON TUHUMU ÇİFTÇİYE DAĞITTIK'

Başkan Yalçın, "Koronavirüs ortaya çıktığında gördük ki varlık zamanında da yokluk zamanında da en trend sektör ve meslek, gıda ve hayvancılık. Bu durum üzerine meclis üyelerimizle beraber muhtarlarımızla toplantı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'ekilmeyen toprak kalmasın' demişti. Biz de buna 'çiftçi ile belediye' el ele dedik. Tarım İl Müdürlüğümüzün destekleriyle bölgemizde en uygun ürünün nohut, fasulye ve yeşil mercimek olduğunu tespit ettikten sonra 13 ton tohumu çiftçiye dağıttık" dedi.

Farklı ürünlerin de ekildiğini kaydeden Yalçın, "Birazda çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı. 700 dekar alana ekim yapıldı. Bugün de Abdullah Gül Üniversitesi'nin izni ile 200 dekarlık alanda ekilen nohudun hasadını yapıyor. Gerçekten büyük bir mutluluğu içindeyiz. Doğrudan yaptığımız ekim sonuç verdi. Bir kök nohudun üzerinde en az 15, en fazla 30 nohut tanesi bulunuyor. Allah'a şükürler olsun emeklerimiz boşa çıkmadı. Biz ekimi yaptık, ilçe tarım müdürlüğü takip etti ve bugünlere ulaştık. Herkes bu üretimi yapabilir. İnsanlar, evlerinin balkonlarında bahçelerinde bir şeyler yetiştirebilir" diye konuştu.

Öte yandan, hasadı yapılan nohutların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

KAYSERİ Talas'ta 200 dekar alana ekilen nohudun hasadı yapıldı

Kaynak: DHA

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