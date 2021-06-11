Kayseri Talas Belediyesinin Kırsal Mahallelere Yönelik Hayata Geçirdiği 'Okuma Şenliği' Kapsamındaki Gezici Kütüphane Büyük İlgi Görüyor
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Kayseri Talas Belediyesinin Kırsal Mahallelere Yönelik Hayata Geçirdiği 'Okuma Şenliği' Kapsamındaki Gezici Kütüphane Büyük İlgi Görüyor

Kayseri Talas Belediyesinin Kırsal Mahallelere Yönelik Hayata Geçirdiği 'Okuma Şenliği' Kapsamındaki Gezici Kütüphane Büyük İlgi Görüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik hayata geçirdiği "Okuma Şenliği" kapsamındaki gezici kütüphanenin ikinci durağı Çatakdere oldu.

Başkan Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik hayata geçirdiği "Okuma Şenliği" kapsamındaki gezici kütüphanenin ikinci durağı Çatakdere oldu.

Her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitapları bünyesinde barındıran kütüphane Çatakdere meydanında kuruldu. Çatakdere İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından heyecanla karşılanan kütüphane, mahalle sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı faaliyetlerin de yapıldığı uygulamada çocuklara yönelik akıl zeka oyunları, yüz boyama ve animasyon ekinlikleri de gerçekleştiriliyor.

"Muhtardan Başkan Yalçın'a teşekkür"

Gezici kütüphaneden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çatakdere mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, "Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ederim. Başkanımıza Çatakdere ve bütün kırsal mahallelere verdikleri hizmetlerden dolayı mahallem adına teşekkür ederim. Bir de gönderdiği gezici kütüphane çocuklar ve öğrenciler için çok güzel oldu. Burada güzel bir zaman geçirdiler. Kitaplarını aldılar, okuyacaklar. Başkanımdan Allah razı olsun. Hizmetlerinden dolayı çok mutluyuz. " dedi.

Salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü farklı bir mahallede olacak gezici kütüphanede her yaş grubuna hitap eden çok çeşitli kitaplar bulunuyor. Büyük küçük herkesin dilediği kitabı ücretsiz olarak ödünç alabildiği gezici kütüphane, 10. 00 ve 16. 00 saatleri arasında okurların ziyaretine açık oluyor. Kurum Bülteni

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Kaynak: Habermetre

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Kayseri Talas Belediyesinin Kırsal Mahallelere Yönelik Hayata Geçirdiği 'Okuma Şenliği' Kapsamındaki Gezici Kütüphane Büyük İlgi Görüyor - Haberler
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