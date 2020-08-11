Kayseri Tabip Odası yönetimi, Kovid-19 geçiren meslektaşlarını ziyaret etti Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin ve yönetim yönetim kurulu üyeleri, Kovid-19 geçiren sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin ve yönetim yönetim kurulu üyeleri, Kovid-19 geçiren sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 5 aydan bu yana salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından bir kısmının hastalığa yakalandığını, bir kısmının da hayatını kaybettiğini anımsattı.

Oda olarak Kovid-19'a yakalanarak hastalığı atlatan meslektaşlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Şahin, "Kayseri Tabip Odası olarak, ideolojik ve siyasi kaygılardan arınmış bir şekilde, meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumaya, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hekimlerimize sahip çıkmaya ve onların sesi olmaya kararlıyız. Bu tavrımızın bir göstergesi olarak, Kayseri'de Kovid-19 hastalığı geçirmiş olan meslektaşlarımızla bire bir görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi bildirmiş ve kendilerine birer geçmiş olsun hediyesi göndermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA