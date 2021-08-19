Kayseri Tabip Odası'ndan aşı değerlendirmesi
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Kayseri Tabip Odası'ndan aşı değerlendirmesi

Kayseri Tabip Odası'ndan aşı değerlendirmesi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Tabip Odası Aşı Kurulu, okullar açıldığında çocukların korunması ve eğitimin daha fazla aksamaması için öğretmenlere, okul ve servis çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu tutulması gerektiğini belirtti.

Kayseri Tabip Odası Aşı Kurulu, okullar açıldığında çocukların korunması ve eğitimin daha fazla aksamaması için öğretmenlere, okul ve servis çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu tutulması gerektiğini belirtti.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, aşılanmışlar arasında, aşı tiplerine ve doz sayısına göre hastalığa yakalanan, yoğun bakıma yatan ve hayatını kaybedenlerin oranını içeren verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması istendi.

Bu verilerin şeffaf olarak açıklanmasının, aşı karşıtlarının argümanlarına karşı en güzel cevap olacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde çocukların aşılanması gündeme geldiği için, ülkemizde şimdiye dek Kovid-19'a yakalanan kaç çocuk olduğu, bunlardan kaçının hastalığı ağır geçirdiği, kaçının vefat ettiği ve bunlar arasında hangi kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmalı ve aşının hangi çocuklara yapılması gerektiğine buna göre karar verilmelidir. Ek doz gerekliliğine salgının seyrine göre karar verilmelidir. Okullar açıldığında çocuklarımızın korunması ve eğitimin daha fazla aksamaması için, öğretmenlere, okul ve servis çalışanlarının aşı yaptırmaları zorunlu tutulmalıdır."

Açıklamada, maske, mesafe ve hijyen önlemlerinin, salgının hızını azaltmaktaki etkinliğinin göz ardı edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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