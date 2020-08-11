Kayseri Tabip Odası Kovid-19 geçiren meslektaşlarını unutmadı
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Kayseri Tabip Odası Kovid-19 geçiren meslektaşlarını unutmadı

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kovid-19 geçiren sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Tabip Odası Kovid-19 geçiren meslektaşlarını unutmadı
11.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:42

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kovid-19 geçiren sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, beş aydan bu yana salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından bir kısmının hastalığa yakalandığını, bir kısmının da hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu kapsamda, Oda olarak, Kovid-19 salgınına yakalanarak atlatmış olan meslektaşlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Şahin, "Kayseri Tabip Odası olarak, ideolojik ve siyasi kaygılardan arınmış bir şekilde, meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumaya, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hekimlerimize sahip çıkmaya ve onların sesi olmaya kararlıyız. Bu tavrımızın bir göstergesi olarak, Kayseri'de Kovid-19 hastalığı geçirmiş olan meslektaşlarımızla bire bir görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi bildirmiş ve kendilerine birer geçmiş olsun hediyesi göndermiş bulunuyoruz." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MORAL VE DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde moral ve desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihtiyaç devletimizin hekimlerin bir kısmına sağladığı 3 aylık maddi destek ve milletimizin balkonlardan gösterdiği alkış desteğinin ötesindedir. Devletimizden beklentimiz; aile hekimi, asistan, uzman ve akademisyen fark etmeksizin tüm hekimlerin sorunlarına kulak verilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi; bunun yanında kamu ve özel hastanelerin ihtiyaçlarının salgın süresince karşılanmasıdır. Hepsinden önemlisi, salgınla mücadele yükünün yalnızca sağlık merkezlerinin, hekim ve sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmemesi, seferberlik bilinci içerisinde devletin ilgili birimleri ve vatandaşlarımızın tümü tarafından yüklenilmesidir."

"SALGINLA MÜCADELEDE BİREYLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Öte yandan, salgınla mücadelenin ilk şartının bulaşın önlenmesine dair tedbirler olduğunun altını çizen Şahin, önleyici tedbirler hususunda bireylere önemli görevler düştüğünü belirtti. Şahin, "Devletimiz ne tedbir alırsa alsın, vatandaşlarımız sorumluluk alarak bu mücadeleye aktif katkı sağlamazsa, tüm sağlamlığına rağmen sağlık sistemimiz salgını yavaşlatamaz. Hiç temenni etmesek de, salgının hızını kesemezsek, bu mücadeleyi en ön saflarda veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önemli bir kısmını gerek bu hastalığa yakalanmaları, gerekse de fiziksel ve ruhsal çöküntüye girmeleri nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu risk, halkımızın sağlığına en büyük tehdittir." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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