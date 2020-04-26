Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz"
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Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, Covid-19 tedbirleri kapsamında hastanelere yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz" ifadesinde bulundu.

26.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:42
Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per,

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, Covid-19 tedbirleri kapsamında hastanelere yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz" ifadesinde bulundu. Per, hastanelerin pandemi ve acil servislerinde çalışanlara iftar verilerek morallerinin yüksek tutulabileceğini söyledi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Birileri hastaneler mikrop yuvası diyor. Değil, hastanelerimiz daha temiz. Maskelerinizi gelin takın temizlik şirketlerinin elemanları çok iyi çalışıyor. Tüm Türkiye'de şubeleri bulunan marketler var. Bunların çalıştıkları mekanlar bizim hastanelerden temiz değil. Bizim hastanelerimiz onlardan daha temiz. Birçok hastane randevu sistemine geçmiş, hastaların geleceği saat belli. Randevuları iptal etmemize rağmen bütün Kayseri'de 2 veya 3 gün çocuk nöroloji polikliniği yapılıyor" dedi.

Per, "Kayseri'de bütün şoförlere testler yapılacak. Anlatılanlar doğru mu bilmiyorum kapatılan bir çay ocağı var ama arkadan çıkışların olduğu bir çay ocağı var. Ülke için kim çivi çakıyorsa ondan Allah razı olsun. Şehir hastanesi için merkezdeki hastaneleri katanlar vebal altında dedim. Büyük bir ekonomik yük olacağını söyledim. Şehir hastanesi yapıldı ve insanlar hizmet alıyor. 2018 Mayıs ayında açılan şehir hastanesine toplu ulaşım yok. Bunları söylemek suç ise suç işledim. 1.5 yıl Kayseri'de astım ve pnömoni hastaları ve kapatılan göğüs hastaları sıkıntı yaşadı. Doğumevi kapatıldı, göğüs hastanesi kapatıldı. Eski Askeri Hastane kapatıldı. Bu gün otobüs şoförlerinin muayenelerinin yapıldığı yer orası. Şu an görüyoruz 1500 yatak kapasitesi var. Eğer Sümer arazisine büyük bir eğitim araştırma hastanesi açılmış olsa devletin parası boş yere gitmezdi. 415 milyon Euro veya 435 milyon Euro'ya yapıldığı söyleniyor. YDA'ya ortalama 2.5 milyon Euro veya TL kira ödeniyor. Bunun dışında 25 ayrı hizmet bedeli ödeniyor. Ortalama 35-40 milyon TL her ay para veriliyor. Elektrik faturası Ocak ayında Kayseri Şehir Hastanesi'nin 3 milyon TL.

Bu gün Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakımdaki rahatlıktan dolayı biz biraz daha rahatız. 253 yoğun bakım yatağı var. 1480 yatağı olan kapatılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buna yakın yoğun bakım vardı. Ama erişkin yoğun bakım sayısı olarak arada fark var. Şehir Hastanesi ve ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de insanlar iyi hizmet alıyor." diye konuştu.

Hüseyin Per, pandemi polikliniği ve acil servislerde çalışanlarla birlikte iftar açılabileceğini söyleyerek şu şekilde konuştu:

"Sahada olursanız bir takım şeylerden haberiniz olur. Mübarek günlerde 21.00'da alkışladık sağlık çalışanlarını, bu şehri yönetenler, pandemide çalışanları acilde çalışanları sosyal mesafeye dikkat ederek beraber iftar açabilirler. Bu güzel bir uygulama olabilir aslında, Türkiye'ye de örnek olabilir. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektör maskeler ile sağlık çalışanları ile iftar açabilirler. Hepimiz evimizde iftarımızı yapıyoruz onlar hastanede yapılan yemeklerle iftar açıyor. Her gün büyük çadırlarda iftarlar veriliyordu. Bir belediye üniversiteye bir belediye başka bir hastane çalışanlarına iftar verebilir. Bu ziyaretler sağlık çalışanlarının üzerinde pozitif bir etki olacaktır. Bu tür jestlere ihtiyaçları var." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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