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Kayseri Süper Amatör Küme zirve kızıştı

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 karşılaşma ile 12. hafta geride kaldı.

09.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:54
Kayseri Süper Amatör Küme zirve kızıştı

Süper Amatör Küme'de oynanan 7 karşılaşma ile 12. hafta geride kaldı. Lider Develispor'un takipçisi 'ni 3-0 yendiği haftada Esen Makina Belsinspor, Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yerleşti.


İşte haftanın sonuçları;


Develispor 3-0 Kayseri Gençlerbirliği


Talas Anayurtspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor


Özvatan Gençlikspor 5-3 Kayseri Demirspor


Kocasinan Ülküspor 0-1 Kayseri Sağlıkspor


Kayseri Şekerspor 0-2 Kayseri Yolspor


Buğdaylıspor 0-5 Esen Makina Belsinspor


Hacılar Erciyesspor 6-1 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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