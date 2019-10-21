Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı.

21.10.2019 08:43
Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.


İşte 5.haftanın sonuçları;


Kayseri Şekerspor 4-1 Hacılar Erciyesspor


Develispor 6-1 Özvatan Gençlikspor


Kayseri Yolspor 3-3 Kayseri Sağlıkspor


Kayseri Gençlerbirliği 2-4 Trend Gayrimenkulspor


Talas Anayurtspor 0-2 Buğdaylıspor


Kocasinan Ülküspor 3-1 Kayseri Demirspor


Esen Makina Belsinspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.