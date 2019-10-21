Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti
Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.
İşte 5.haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 4-1 Hacılar Erciyesspor
Develispor 6-1 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Yolspor 3-3 Kayseri Sağlıkspor
Kayseri Gençlerbirliği 2-4 Trend Gayrimenkulspor
Talas Anayurtspor 0-2 Buğdaylıspor
Kocasinan Ülküspor 3-1 Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ