Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

21.10.2019 08:43

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.



İşte 5.haftanın sonuçları;



Kayseri Şekerspor 4-1 Hacılar Erciyesspor



Develispor 6-1 Özvatan Gençlikspor



Kayseri Yolspor 3-3 Kayseri Sağlıkspor



Kayseri Gençlerbirliği 2-4 Trend Gayrimenkulspor



Talas Anayurtspor 0-2 Buğdaylıspor



Kocasinan Ülküspor 3-1 Kayseri Demirspor



Esen Makina Belsinspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA