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Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı.

15.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:27
Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor'u 2-0 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.


İşte 13.haftanın maç sonuçları;


Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor


Trend Gayrimenkulspor 2-2 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Yolspor 6-1 Buğdaylıspor


Kayseri Demirspor 0-6 Talas Anayurtspor


Kayseri Sağlıkspor 0-0 Özvatan Gençlikspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Ülküspor


Esen Makina Belsinspor 2-0 Develispor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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