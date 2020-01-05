Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

05.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:34

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.



İşte haftanın sonuçları;



Kayseri Yolspor 2-4 Develispor



Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)



Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor



Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor



Esen Makina Belsinspor 3-0 Kocasinan Ülküspor



Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor



Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi) - KAYSERİ

Kaynak: İHA