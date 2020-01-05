Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

05.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:34
Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.


İşte haftanın sonuçları;


Kayseri Yolspor 2-4 Develispor


Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor


Esen Makina Belsinspor 3-0 Ülküspor


Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor


Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler