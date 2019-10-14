Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4.hafta geride kaldı.

14.10.2019 08:51
Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4.hafta geride kaldı. 4.Haftada oynanan 7 karşılaşmada 30 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4.hafta sonunda yer alan 14 takım arasında yenilgisiz takım kalmadı.


İşte4.haftanın sonuçları;


Kayseri Şekerspor 2-1 Talas Anayurtspor


Kocasinan Şimşekspor 3-4 Kayseri Gençlerbirliği


Kayseri Yolspor 4-1 Esen Makina Belsinspor


Kocasinan Ülküspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Demirspor 1-5 Develispor


Hacılar Erciyesspor 0- 2 Kayseri Sağlıkspor


Özvatan Gençlikspor 0-3 Buğdaylıspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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