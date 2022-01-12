Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 16 Ocak'ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 26 Aralık tarihlerinde oynanan 9.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 10.Haftanın maç programı şöyle:

Sanayi Esnafspor-Özvatan Gençlikspor

Talas Anayurtspor-OSB Atletikspor

Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina

Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Reşadiye Gençlik

Kayseri Yavuzspor-Kayserigücü

Kocasinan Ülküspor-Gültepespor

Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor

Kayseri Şekerspor-Hacılar Erciyesspor

Başakpınar Belediyespor-Amarat Gençlikspor

Esentepespor-Tomarza Belediyespor - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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