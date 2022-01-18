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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. Yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. Yarı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu ikinci yarısı başladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu ikinci yarısı başladı.

Ligde verilen 2 haftalık aranın ardından ligin ikinci yarısı Pazar günü oynanan maçlar ile başladı. Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta karşılaşmalarının tamamı dün oynandı. A ve B Gruplarından bir birinden önemli maçların oynadığı Süper Amatör Küme'de 9 karşılaşma oynanırken, 1 karşılaşma ise hükmen sonuçlandı. B Grubunda Kayseri Yavuzspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Kayserigücü FK hükmen 3-0 kazandı. Süper Amatör Küme'de 10.haftada alınan sonuçlar şu şekilde;

Kayseri Şekerspor 2-3 Hacılar Erciyesspor

Başakpınar Belediyespor 2-3 Amarat Gençlikspor

Talas Anayurtspor 5-0 OSB Atletikspor

Sanayi Esnafspor 0-1 Özvatan Gençlikspor

Gültepespor 2-1 Kocasinan Ülküspor

Erciyes Reşadiye Gençlik 0-3 Gençlerbirliği

Kocasinan Şimşekspor 5-1 Buğdaylıspor

Erciyes Esen Makinaspor 2-0 Kayseri Yolspor

Esentepespor 0-1 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü FK 3-0 Kayseri Yavuzspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. Yarı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Pazar, Spor, Haber

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