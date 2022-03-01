Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.

Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Esentepespor-Kayseri Gençlerbirliği ve OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makina-Kayserigücü 2-2

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor 2-1

Hacılar Erciyesspor-Amarat Gençlik 5-1

Kayseri Şekerspor-Başakpınar Belediye 2-1

Kocasinan Ülküspor-Talas Anayurtspor 2-0

Gültepespor-Özvatan Gençlik 1-1

Kayseri Gençlerbirliği-Esentepespor 3-4

OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor 5-2

Tomarza Belediye-Erciyes Reşadiye 3-2

Buğdaylıspor-Yavuzspor 3-0 (H) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor