Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta programı belli oldu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 12.hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor Kayseri Futbol İl temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi, 8 maç ise Pazar günü oynanacak. Kayseri Gençlerbirliği ise Kayseri Yavuzspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;

5 Şubat Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.00 OSB Atletikspor-Hacılar Erciyesspor

6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

11.00 Kocasinan Ülküspor-Amarat Gençlikspor

13.00 Buğdaylıspor-Tomarza Belediyespor

15.00 Esentepspor-Kayserigücü FK

6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

11.00 Talas Anayurtspor-Gültepespor

13.00 Kayseri Yolspor-Erciyes Reşadiye Gençlispor

15.00 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor

6 Şubat Pazar Vali Muammer Güler Stadı

15.00 Kocasinan Şimşekspor-Erciyes Esen Makine

6 Şubat Pazar Başakpınar Stadı

13.00 Başakpınar Belediyespor-Sanayi Esnafpor - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor