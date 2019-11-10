Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında Trend Gayrimenkulspor, oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra kazandı.

10.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:28
Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında Trend Gayrimenkulspor, oynadığı maçta Şimşekspor'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra kazandı. Kocasinan Şimşekspor ise galibiyet hasretine 8 maça çoksardı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: xx, Recep Güneş xx, Abdulkadir Keğin xx


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Fatih Ülker xx, Halis Barbaros xx, Mehmet Ali Tanrıkulu xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Buğra Kara xx, (Dk.70 Alpaslan İnce x), Muhammed Akçiçek xxx, Mehmet Ali Öncü xxx, (Dk.83 Erkan Kandöker x), Muharrem Emre Tokgöz xxx, Adem Şener xxx, Mevlüt Padak xxx, (Dk.76 Hüseyin Can Taş x)


Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Arda Yücel x, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya x, Erdin Kaynar x, Ümit Ergüner x, (Dk.60 Erman Çilsal x), Abdullah Enes x, Halil Aladağ x, Berkay Arı x, Kadir Eren Üçal xx, Emircan Yıldırım xx, Onur Özdemir x, (Dk.23 Ali Kırtay x)


Goller: Muhammed Akçiçek Dk.25, Mehmet Ali Öncü Dk.39 (Tren Gayrimenkulspor), Kadir Eren Üçal Dk.70 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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