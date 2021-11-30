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Kayseri Süper Amatör Küme 5. Haftada 32 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme 5. Haftada 32 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. Hafta maçları sonunda toplam 32 gol atıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. Hafta maçları sonunda toplam 32 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 5. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 32 gol atıldı. En farklı galibiyeti Yavuzspor'u 8-1 mağlup eden Esentepespor elde etti. Yine Erciyes Esen Makine'nin Tomarza Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiği maçta haftanın en çok gol atılan ikinci karşılaşması oldu. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makine-Tomarza Belediyespor: 5-1

Kayserigücü-Buğdaylıspor: 2-0

Erciyes Reşadiyespor- Kocasinan Şimşek: 2-1

Yolspor-Kayseri Gençlerbirliği: 2-0

Esentepespor-Yavuzspor: 8-1

OSB Atletikspor-Özvatan Gençlik: 3-0

Amarat Gençlik-Talas Anayurt: 1-0

Kayseri Şekerspor-Sanayi Esnafspor: 2-1

Kocasinan Ülkü-Başakpınar Belediye: 2-1 - KAYSERİ

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