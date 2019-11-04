Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Sağlıkspor, Kocasinan Şimşekspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Sağlıkspor, Kocasinan Şimşekspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Mimarsinan Serkent Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Bekir Kahraman xxx, Kadir Çelikbaş xxx
Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xxx, Adem Demircioğlu xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Mustafa Yerli xxx, İzzet Karagül xxx, Eray Akyol xxx (Dk.75 Fatih Çanakcıo xx), Seyfettin Yesugey xx (Dk.80 Mücahit Mehmet Karaer x), Erkan Polat xxx, Mevlüt Metin xxx, Ömer Gün xxx, Batuhan Şimşek xxx
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş x, Tugay Oflazoğlu x, Abdulkadir Baykaldı x, Erdin Kaynar x, Ümit Ergüner x, Halil Aladağ x, Berkay Arı x, Erman Çilsal x, Atakan Kökkaya x, Abdullah Enes Ozan x (Dk.77 Batuhan Bozkurt Polat x)i Kadir Eren Üçal x (Dk.70 Oğuzhan Örs x)
Goller: Erkan Polat dk 1, Adem Demircioğlu dk 76, Seyfettin Yesugey dk 65, Mevlüt Metin dk 85 (Kayseri Sağlıskpor) Halil Aladağ dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Yerli dk 75 (Kayseri Sağlıkspor) - KAYSERİ