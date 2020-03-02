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Kayseri Süper Amatör Küme 20.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 4-1 mağlup ederek 49 puanla liderliğini sürdürdü.

02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:00
Kayseri Süper Amatör Küme 20.Hafta

Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda oynadığı maçta Erciyesspor'u 4-1 mağlup ederek 49 puanla liderliğini sürdürdü.


Stat: Serkent Stadı


Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Recep Güneş xxx, Turan Çelik xxx


Hacılar Erciyesspor : Erdem Kurt x, Burak Türkmen xx, Hüsamettin Sünger x, Ebubekir Baydilli xx, Ali Yılmaz xx, Batuhan Şimşek xx, Turan Derecik xx, Samet Kaan Karaca xx, (Batuhan Murat Çobanoğlu x dk.72), Süleyman Yasa x, Yusuf Karaboğa xx, Murat Mağara xx


Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xxx, Mehmet Kahveci xxx, Selim Yağmur xxx, Ahmet Emin Ayata xx, (Harun Okan Yılmaz xx dk.74), Mehmet Furkan Ağca xxx, Mevlüt Metin xx, (Okan Uçar xx dk.70) Burak Arslan xx, (Batuhan Taştan xx dk.68)


Goller: Ali Yılmaz (dk.28) (Hacılar Erciyesspor ), Mevlüt Metin (dk.3), Selim Yağmur (dk.65 penaltı), Mehmet Furkan Ağca (dk.82), Okan Uçar (dk.87) (Develispor )


Kırmızı Kart: Hüsamettin Sünger (dk.64) (Hacılar Erciyesspor ) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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