Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor ligin 2.haftasında evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor ligin 2.haftasında evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ramazan Hayman xx, Onur Öztal xx, Bekir Kahraman xx

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xxx, Abdulkadir Söyler xxx, Furkan Yiğit Yılmaz xxx, Halil Yönlü xxx, Mehmet Yıldız xxx, Karahan Karahan xx, Mustafa Bulut xx, Ümit Ergüner xxx, Berkay Arı xx, Emircan Yıldırım xxx, Halil Aladağ xxx

Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy x, Fatih Akbudak x, Mert Celayir x, Şükrü Pekel x, İlker Karadöl x, Resul Kural x, Selçuk Yılmaz x, Abdürrahim Işık x, Hakan Gazcıoğlu x, Erol Hayta x, Oğuz Menekşe x,

Goller: Halil Aladağ dk 43 ve 80, Halil Yönlü dk 46 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title