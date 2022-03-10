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Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı. 2 grupta 20 takımın kıyasıya mücadele ettiği sezonda 4 takım adını Play-Off'a yazdırdı.

2021-2022 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezon dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Oynanan 18. Hafta karşılaşmalarının ardından Play-Off kalan takımlar ve eşleşmeleri belli oldu. A Grubunu 42 puanla Hacılar Erciyesspor, B Grubunu 48 puanla Erciyesspor Esen Makina lider olarak tamamlarken 42 puanla Kayseri Şekerspor ile 41 puanla Kayseri Yolspor takımları ise ikinci sırada tamamladılar. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor, B Grubunda Erciyes Esen Makina ve Kayseri Yolspor takımları Play-Off kalan takımlar oldular. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak Play-Off'ta eşleşmeler şu şekilde oldu:

Hacılar Erciyesspor-Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina- Kayseri Şekerspor - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şekerspor, Play Off, Hacılar, Kayseri, Spor, Haberler

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