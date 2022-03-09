Kayseri Süper Amatör Küme
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Gençlerbirliği Menduh Çökük'ün frikikten attığı golle 1-0 kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx
Kayseri Gençlerbirliği: Burak Karataş xx, Yunus Emre Şahin xx, Sedat Kurt xx, Tahircan Çeçen xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Oğuzhan Aydın xx, Menduh Çökük x, Hüseyin xx, Samed Aydın xx, Berat Aydemir xx, Yunus Emre Mert xx
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Taş xx, Abdulkadir Söyler xx, Yiğit Yılmaz xx, Mehmet Yıldız xx, Halil Yönlü xx, Murat Kıraç xx, Turan Samet Bozkurt xx (Dk.75 Mehmet Kıraç x), Berkay Arı xx (Dk.46 Batuhan Bozkurt x), Emirhan Yıldırım xx, Buğrahan Duğan x (Dk.39 Mustafa Bulut x), Mücahit Mehmet Karaer xx (Dk.60 Talha Özyürek x)
Gol: Menduh Çökük dk.12 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ
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