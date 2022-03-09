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Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin son maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor 5-2 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin son maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor 5-2 mağlup etti. Ancak Play-Off'a yükselmeyi başaramadı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Suha Adıyaman xxx, Furkan Ulu xxx, Kemal Hattatioğlu xxx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Çağlar Erdemci xxx, İnan Albayrak xx, Mücahit Baykaldı xxx, Turgut Kıvrak xx, Halil İbrahim Avcı xx, Cüneyt Egemen Karagöz xx (Dk.86 Mehmet Karahan x), Okan Özdemir xxx, Erkan Polat xx (Dk.88 Mehmet Akif Kaman x), Mehmet Furkan Ağca xxx, Emre Özyaşar xx Turgut Yetük xx

Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Emincan Özdoğan x, Birkan Çelik x, Ahmet Pınar x, Can Varol x, Onur Dökmeci xx, (Emre Sökmen x dk.80), Ahmet Fidan xx, Paşa Can Demirkaya x, Emre Ağırbaş x, Murat Tahmaz xx, Hakan Cingil x, (Abdulsamed Yılmaz x dk.39) Halil Polat x

Goller: Mücahit Baykaldı dk.20, Mehmet Furkan Ağca dk.32, Cüneyt Egemen Karagöz dk.67 ve 78, Çağlar Erdemci dk.85 (Kayserigücü) Murat Tahmaz dk.65 ve 72 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, Karagöz, Erciyes, Kayseri, Spor, Haberler

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