Kayseri Süper Amatör Küme - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Esentepespor-Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 4-3'lük skorla yendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Esentepespor- Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 4-3'lük skorla yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan maçta 7 gol atıldı. Argıncık stadında oynanan maçta rakibini 4-3 yenen Esentepespor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta Esentepespor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Köksal, Bayram Kılıç atarken Ömer Öztürk de 2 golle takımına katkı sağladı. Kayseri Gençlerbirliği'nin gollerini ise Berat Aydın, Yunus Emre Mert ve Hacı Cingöz kaydetti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gençlerbirliği, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title