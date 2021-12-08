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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Erciyes Esen Makina karşılaştı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Erciyes Esen Makina karşılaştı. Argıncık stadında oynanan maçta 3 puanı Erciyes Esen Makina aldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Serkan Yıldırım xx, Caner Kalem xx

Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik x, Serhat Pakır x (Dk.70 Fatih Çetinalp x), Sedat Kurt x, Yunus Emre Şahin x (Dk.65 Tahir Çeçen x), Yavuz Selim Kılıçaslan x, Ömer Altınsay x, Yunus Emre Mert x (Dk.75 Ali Bıyık x), Memduh Çökük x, Hacı Mert Cingöz x, Mustafa Şafak x, Samed Aydın x (Dk.80 Batuhan Alen x)

Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan xxx, Uğur Özdemir xx (Dk.66 Mehmet Yaman xx), Aziz Çağlar Şahin xxx, Fazıl Burak Peker xx, Bahtiyar Ekici xx, Muhammet Aktan xx, Selim Yağmur xxx, Ramazan Durdu xxx, Mevlüt Metin xxx (Dk.65 İbrahim Birgül x), Harun Çetin xx (Dk.75 Kaan Melül x), Okan Uçar xx (Dk.89 Kürşat Yurdagül x)

Goller: Harun Çetin Dk.35 ve 67, Ramazan Durdu Dk.82, Mehmet Yaman Dk.89. (Erciyes Esen Makinaspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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