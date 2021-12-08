Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Esentepespor ile Kayseri Yolspor karşılaştı.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme maçında Esentepespor ile Kayseri Yolspor karşılaştı. 5 gollü müsabakada 3 puanı alan taraf Yolspor'un oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Erol Eroğlu xx, Muhammed Boylu xx, Onur Öztal xx
Esentepespor: Numan Öztürk xx (Dk.67 Abdullah Yakup Boyraz x), Adem Yönel x (Dk,46 Metehan Dinçer x), Canberk Yalçın xx (Dk.75 Ahmet Köksal x), Fatih Atik xx, Tahsin Eraslan xx (Dk.73 Ömer Öztürk x), Muhammed Enes Öztürk xx, Hüseyin Can Uçan xx, Erkam Poyraz xx, Muhammed Gazi Öztürk x, Bayram Çiçek x, Erdem Demir x
Yolspor: Ali Birol xx, Hakan Levent Karagöz xx, Fatih x, Sait Emre Gündoğan xx, Şeyh İsmail Orhan xx (Dk.90 Hamit Doğan x), Birhat Yağbasan xx, Cüneyt Egemen Karagöz x (Dk.85 Hüseyin Aksoy x), Mükremin Bayrak x (Dk.50 Vedat Daşçı x), Yasin Tarım x, Mehmet Ali Öncü xx, Abdullah Gürbüz x (Dk.80 Yunus Güneri x)
Goller: Fatih Atik Dk.88 (penaltı) Ömer Öztürk Dk.90+3 (Esentepespor) Sait Emre Gündoğan Dk.24, Hakan Levent Karagöz Dk.54, Cüneyt Emre Karagöz Dk.60 (Yolspor) - KAYSERİ
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