Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör küme maçında Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor karşılaştı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör küme maçında Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı Sanayi Esnafspor kazandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Turan Çelik xx, Kadir Delibaş xx
Kocasinan Ülküspor: Mert Çelik xxx, Mehmet Kurtuluş xx (Dk.67 Doğan Bilgin xx), Talha Çoban xx, Sait Mert Akgöz xxx, Harun Karaman xxx, Yusuf Eroğlu xxx, Erhan Vurdem xx, Mustafa Karakaya xxx, Ramazan Bulmuş xxx, Şenol Büyükçekiç xxx, Cengiz Esme xx
Sanayi Esnafspor: Taha Nevruz xx, Furkan Karaağaç xx, Kaan Aşık xxx, Yusuf Aktaş xx, Murat Şahin xx, Ümitcan Özbek xx (Dk.58 Adem Erül xx), Melih Titiz xx (Dk.88 Selçuk Titiz xx), Mustafa Kaan xx (Orhan Özcan xx), Hüseyin Çakır xxx, Furkan Karakaya xx, Gökhan Yeşilbaş xxx
Goller: Ramazan Bulmuş Dk.46 ve 81 (Kocasinan Ülküspor) Hüseyin Çakır Dk.26, Gökhan Yeşilbaş Dk.28 ve 85 (Sanayi Esnafspor) - KAYSERİ
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimi sizce nasıldı? #GSvsFB #Fenerbahçe #Galatasaray— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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