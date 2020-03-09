Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'nin iki güçlü takımının karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor'u 4-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor puanını 41'e çıkardı.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin iki güçlü takımının karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor'u 4-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor puanını 41'e çıkardı.
Stat: Erkilet 1 No'lu Saha
Hakemler: Hakan Çam xxx, Turan Çelik xxx, Muhammet Ülker xxx
Hacılar Erciyesspor: Erdem Kurt xx, Yusuf Karaboğa xxx, Abu Bekir Beydilli xxx (Dk. 83 Batuhan Murat Çobanoğlu x), Ali Yılmaz xxx, Burak Türkmen xxx (Dk. 90 Orhan Uzun x), Batuhan Şimşek xx (Dk. 90 Eyüp Çeliksoy x), Turan Derecik xxx, Kasım Alıcı xxx, Suleyman Yasa xxx, Murat Mağara xxx, Samet Kaan Karaca xxx
Kocasinan Ülküspor: Furkan Afşar x, Mehmet Kurtuluş xx, Talha Çoban xx, Hasan Gögercin x, Harun Karaman xx, Okan Çetiner x (Dk. 69 Muaz Güzay x), Furkan Önal x(Dk. 80 Ali Püsküllü x), Cengiz Eşme xx, Erhan Vurdem xx, Osman Rızvan xx, Yakup Çilkaya x (Dk. 80 Alperen Kısır x)
Goller: Yusuf Karaboğa Dk. 3, Murat Mağara Dk. 50 (pen), Süleyman Yasa Dk. 60, Samet Kaan Karaca Dk. 70 (Hacılar Erciyes Gençlik), Mehmet Kurtuluş Dk. 8, Okan Çetiner Dk. 28 (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA