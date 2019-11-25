Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ali Etlikçi xx, Furkan Ulu xx, Serkan Yıldırım xx
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mustafa Yılmaz xx, Mahmut Alan x, Ömer Ağırbaş x( Dk. 66 Mehmet Dikmen x ), Furkan Doğan x, Osman Karapınar xx, İbrahim Çalış x( Dk.80 Fatih Yiğit x ), İbrahim Bayram x ( Dk. 55 Samet Daş x), Ali Rıza Sancak x, Eray Kilaborucu xx, Kubilay Çeçen x
K.SİNAN ÜLKÜSPOR: İbrahim Yıldız xx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xx, Harun Karaman xxx, Hasan Göğer xxx, Okan Çetiner xxx ( Dk. 66 Ahmet Polat xx), Okan Özdemir xx, Musa Günay xxx, Furkan Önal xxx, Seyit Nergis xxx ( Dk. 71 Alperen Kısır x ), Tuğra Derecik xx ( Dk. 85 Tolgahan Şerefli xx )
GOLLER: Okan Özdemir Dk. 14, Furkan Önal Dk. 20, Okan Çetiner Dk. 26, Seyit Nergis Dk. 41 Musa Günay Dk. 63, Çağlar Erdemli Dk. 65 ( K.Sinan Ülküspor ) Kubilay Çeçen Dk. 33 Osman Karapınar Dk. 86 ( Buğdaylıspor )
KIRMIZI KART: Kubilay Çeçen Dk. 52 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ