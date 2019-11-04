04.11.2019 08:40

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 7.haftasında zirveyi yakından ilgilendiren zolru doksan dakikada Kayseri Yolspor, rakibi Trend Gayrimenkulspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.



Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha



Hakemler: Hüseyin Otyakmaz x, Erkan Kırçıl x, Yaşar Özçetin x



Kayseri Yolspor: Ersin İptaş xx, (Dk.50 Ergin İptaş xx), Murat Şen xxx, Said Emre Gündoğan xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Cemal Tavran xxx, Cüneyt Egemen Karagöz xxx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Karakoyun xx, (Dk.59 Mustafa Sağlar x), Batuhan Çelik xxx, (Dk.80 Yusuf Yücel x), Koray Tuna xxx



Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara x, Fatih Ülker x, Halis Barbaros x (Dk.62 Buğra Kara x), Hüseyin Can Taş x, İsmail Yılmaz x, (Dk.78 Mevlüt Padak x), Raşit Şimşek x, Muhammed Akçiçek x, Muharrem Emre Tokgöz x, Adem Şener x, Mehmet Ali Öncü x, Mehmet Kındık x, (Dk.78 Şeyh İsmail Orhan x)



Goller: Cüneyt Egemen Karagöz (dk 30 ve 60) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA