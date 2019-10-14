Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4.haftasında Kayseri Demirspor ile Develispor karşı karşıya geldi.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4.haftasında Kayseri Demirspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Develispor, deplasmanda rakibini 5-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Ahmet İnci xx, Yaşar Özçetin xx
Kayseri Demirspor: Şenol Burul x, Yusuf Yiğit x, Oğulcan Erbek x, (Furkan x dk.64), Sadık Arslan x, Ferhat Uğur x, Ebubekir Sain x, Mustafa Nüfil Ünal x, Furkan Erdoğan x, Alican Koçer x, Batuhan Duran x, Alper Durdu x (Anıl Taş x dk.77)
Develispor: Samet Karakoyun xxx, Emre Öztürk xxx, Kerem Özdemir xxx, Erkan Atçı xxx, Görkem Niğit xxx, İsmail Aydoğdu xx, Okan Uçar xxx, Burak Arslan xxx, (Emre Çolak x dk.75), Mehmet Furkan Ağça xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, (Yunus Emre x dk.85), Mehmet Kahveci xxx
Goller: Burak Arslan dk.25, Okan Uçar dk.30-55, İsmail Aydoğdu dk.39, Mehmet Furkan Ağça dk. 65 (Develispor) Alper Durdu dk.41 (Kayseri Demirspor) - KAYSERİ