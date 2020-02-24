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Kayseri Süper Amatör Küme 19. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Esen Makina Belsinspor ligin 19. haftasında oynadığı maçta Trend Gayrimenkulspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

24.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:45
Kayseri Süper Amatör Küme 19. Hafta

Süper Amatör Küme lideri Esen Makina Belsinspor ligin 19. haftasında oynadığı maçta Trend Gayrimenkulspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Ramazan xxx, Ahmet Çıtak xxx, Muhammed Ülker xxx


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xx, Mehmet Ali İmren xx, Rafet Kayapınar xx, Murat Şen xx, Uğur Özdemir xx, Mücahit Baykaldı xx, ( dk. 68 Mehmet Akpınar xx), Harun Çetin xx, Şenol Büyükçekiç xx, Hasan Yazgan xxxx, Aydemir Yavuz xx, Mehmet Yaman xxx


Tredn Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara x, Ahmet Uluhan Karabacak x, Mehmet Kındık xx, Şeyh İsmail Orhan x, Mehmet Ali Tanrıkulu x, Fatih Ülker x, İsmail Erdi Halis x, Buğra Kara xx, Alpaslan İnce x, Halis Barbaros x, Adem Şener xx


Goller: Mehmet Yaman (dk.8), Hasan Yazgan (dk.80 ve 84) (Esen Makina Belsinspor), Adem Şener (dk.28), Buğra Kara (dk.47) (Trend Gayrimenkul) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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