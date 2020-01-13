Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 15.hafatsında Develi İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Kocasinan Şimşekspor puanları paylaştılar.

13.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:44
Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 15.hafatsında İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Şimşekspor puanları paylaştılar. Haftaya lider olarak giren Develispor kaybettiği 2 puanla liderliği Belsinspor'a bıraktı.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx


Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xx, (Dk.85 Bilal Çavuş x), Mehmet Kahveci xxx, Ahmet Emin Ayata xx, ( Dk.70 Batuhan Taştan x), Selim Yağmur xx, Mevlüt Metin xx, Okan Uçar xx, (Dk. 55 Burak Aslan x), Mehmet Furkan Ağca xx


Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, İsmail Can Erbaş xx, Atakan Kökkaya xxx, A.Kadir Baykaldı xx, Erdin Kaynar xx, Ümit Ergüner xxx, Halil Aladağ xxx, (Dk.85 Batuhan Bozkurt x ), Abdullah Enes Ozan xx, Uğur Canbolat xx, Erman Çilsal xxx, Cemil Aladağ xx, (Dk. 60 Ömer Faruk Elbiz x)


Goller: Okan Uçar (Dk.16) (Develispor ), Halil Aladağ (Dk. 48) ( Kocasinan Şimşekspor ) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler