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Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan Ülküspor engelini 3-0 ile geçti.

05.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:52
Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor, Ülküspor engelini 3-0 ile geçti.


Stat: Stadı


Hakemeler: Suha Adıyaman xx, Recep Güneş xx, Furkan Ulu xx


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx,Vedat Daşçı xxx, Ömer Gün xxx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu xxx, Hasan Yazgan xxx, Şenol Büyükçekiç xxx, (Dk.87 Mükremin Bayrak xx), Mehmet Yaman xxx, Rafet Kayapınar xxx, (Dk.80 Uğur Özdemir xx), Harun Çetin xxx, Mücahit Baykaldı xxx


Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Göğercin x, Harun Kahraman x, Furkan Önal x, Turan Derecik x, Okan Çetiner x, Muaz Guzay x, Seyit Nergiz x, Okan Özdemir x


Goller: Hasan Yazgan Dk.24, Harun Çetin Dk.75, Mükremin Bayrak Dk.90 (Esen Makina Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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