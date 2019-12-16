Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta

16.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:52

Kayseri Süper Amatör Küme mücadele eden Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 13.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 1-1 tamamlandı.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha



Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx



Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xx, Talha Çoban xx, Hasan Göğercin xx, Harun Karaman xx, Alperen Kısır xx, (Dk.62 Serhat Kahraman x), Okan Çetiner xx, Okan Özdemir xx, Muaz Guzay xx, Furkan Önal xx, Turan Derecik xx, Seyit Nergiz xx



Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erhan Karakaya xx, Fazıl Burak Peker xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk xx, Mustafa Atsız xx, Selim Yağmur xx, Erman Deveci xx, Cihan Oğuzman xx, (Dk.75 Samed Aydın x), Mustafa Karakaya xx



Goller: Seyit Nerkiz Dk.44 (Kocasinan Ülküspor), Erhan Karakaya Dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Kaynak: İHA