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Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.haftasında oynadığı karşılaşmada Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup etti.

08.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 08:34
Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.haftasında oynadığı karşılaşmada Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Mehmet xx, Furkan Ulu xx, Ömer Hürcan Yücel xx


Esen Makina Belsinspor: xxx, Vedat Daşçı xxx, (Dk.81 Gökhan Boyraz x), Tarık Türker Mutlu xxx, Furkan Hançer xxx, Tolga Cansu xxx, Hasan Yazgan xxx, (Dk.75 Şenol Büyükçekiç xx), Mücahit Baykaldı xxx, (Dk.81 Berkay Kara x), Mehmet Yaman xxx, Mehmet Akpınar xxx, Harun Çetin xxx, Turgut Yetük xxx


Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mehmet Dikmen x, Zekeriya Aydın x, (Dk.48 Vedat x), Furkan Doğan x, Mahmut Alan x, Yakup Yalçınkaya x, İbrahim Çalış x, İbrahim Bayram x, (Dk.78 Aşkın Okur x), Ali Rıza Sancak x, (Dk.80 Sami İnkayası x), Eray Kilaborucu x, Kubilay Çeçen x


Goller: Mehmet Akpınar Dk.42-85, Harun Çetin Dk.66-70-78 (Esen Makina Belsinspor)


Kaçan Penaltı: Mehmet Yaman Dk.66 (Esen Makina Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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