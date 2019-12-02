Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta

02.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:16

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında oynanan zorlu mücadelede Esen Makina Belsinspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayseri Şekerspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.



Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha



Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Mehmet Koç xx, Deniz Apaçık xx



Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x, Mehmet Doğru x, Hasan Emre Göltaş x, (Dk.46 Ömer Faruk Karadoğan x), Yaşar Çam x, Muhammed Yeter x, Mesut Can Türkaslan x, Sefa Şahin x, Ziyahan Erbaşı x, (Dk. 75 Mustafa Temmuz Ertaş x), Ramazan Aksoy x, Batuhan Kaya x, Barış Mert Düğenci x (Dk.46 Ahmet Can Topaloğlu x),



Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xx, Mehmet Ali İmren xx, Tarık Türker Mutlu xxx, Tolga Cansu xxx, Vedat Daşçı xxx, (Dk.75 Gökhan Boyraz x), Harun Çetin xx, Mücahit Baykaldı xxx, Turgut Yetük xx, Mehmet Yaman xxx, Mehmet Akpınar xx, (Dk.66 Furkan Hançer x), Hasan Yazgan xxx, (Dk.85 Emre Yenidoğan x)



Goller: Batuhan Kaya Dk.33 (penaltı) (Kayseri Şekerspor), Mücahit Baykaldı Dk.52-60, Mehmet Yaman Dk. 84 (penaltı), Harun Çetin Dk.90 (Esen Makine Belsinspor)



Kırmızı Kartlar: Mehmet Ali İmren Dk.65 (Esen Makine Belsinspor), Muhammed Yeter Dk.82 (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA