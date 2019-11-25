Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı
Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.
İşte 10.haftanın sonuçları;
Develispor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Trend Gayrimenkulspor 5-1 Kayseri Demirspor
Kocasinan Ülküspor 6-1 Buğdaylıspor
Kayseri Şekerspor 0-0 Kayseri Gençlerbirliği
Hacılar Erciyesspor 3-2 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Yolspor 2-2 Talas Anayurtspor
Özvatan Gençlikspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ