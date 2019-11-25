Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:02

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.



İşte 10.haftanın sonuçları;



Develispor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)



Trend Gayrimenkulspor 5-1 Kayseri Demirspor



Kocasinan Ülküspor 6-1 Buğdaylıspor



Kayseri Şekerspor 0-0 Kayseri Gençlerbirliği



Hacılar Erciyesspor 3-2 Esen Makina Belsinspor



Kayseri Yolspor 2-2 Talas Anayurtspor



Özvatan Gençlikspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA