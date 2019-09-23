Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

23.09.2019 09:22
Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Burak Altınel xx, Levent Yeşilyurt xx, Erkan Kırçıl xx


DEvelispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xx, Halil Yozgat xx, Orhan Şahin xx, Emre Öztürk xx, Erkan Atçı xx, Murat Sıvacı xxx, Okan Uçar xx, Mehmet Furkan Ağça xxx, İsmail Aydoğdu xx, Görkem Yiğit xxx


Kayseri Yolspor: Ergin İptaş x, Murat Şen x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Yusuf Yücel x, Batuhan Çelik x, Birhat Yağbasan x, Göktuğ Berathan Şeker x, Koray Tuna x, Yunus Güneri x


Goller: Murat Sıvacı dk 59, Mehmet Furkan Ağça dk 90(pen) (Develispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.