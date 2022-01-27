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Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü

İhlas Haber Ajansı - Spor
Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu. Bu hafta 9 müsabaka oynanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9 müsabaka Pazar günü oynanacak. Futbol il temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; haftanın ilk maçı Buğdaylıspor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanacak. Argıncık 1 Nolu sahadaki bu maç saat 11'de başlayacak. Bu Pazar günü oynanacak Süper Amatör küme maçları şu şekilde:

Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği

Kayserigücü-Yolspor

Erciyes Esen Makine-Esentepespor

Amarat Gençlikspor-Sanayi Esnafspor

Gültepespor-Kayseri Şekerspor

Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor

OSB Atletikspor-Başakpınar Belediyespor

Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurtspor

Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Pazar, Spor, Haber

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