Kayseri Spor A.Ş'de iki sporcu Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı
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Kayseri Spor A.Ş'de iki sporcu Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri Spor A.Ş'de iki sporcu Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı

10 Yaş il içi Vize ve Milli Takım Baraj Geçme Müsabakaları 10-11 Nisan tarihleri arasında Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı.

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10 Yaş il içi Vize ve Milli Takım Baraj Geçme Müsabakaları 10-11 Nisan tarihleri arasında Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışma sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nden iki sporcu barajı geçti.

Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan 10 Yaş İl içi Vize ve Milli Takım baraj geçme müsabakalarında iki sporcunun barajı geçtiği duyuruldu. Açıklamada, Mehmet Dağhan Çaylan'ın 100 metre sırtüstünde birinci, 50 metre sırtüstünde ikinci ve 100 metre serbestte üçüncü olarak Üç A barajı geçerek direkt Türkiye finallerine katılma hakkı kazandığı belirtildi. Yine Ali Sarıaslan'ın 100 metre kurbağalamada üçüncü olarak Üç B barajını geçerek bir üst tura katılmaya hak kazandığı belirtildi. - KAYSERİ

Kayseri Spor A.Ş'de iki sporcu Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı
Kayseri Spor A.Ş'de iki sporcu Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı
Kayseri Spor A.Ş'de iki sporcu Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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