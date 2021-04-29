KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 17 günlük 'tam kapanma'ya saatler kala kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

KAYSERİ'de, 17 günlük 'tam kapanma'ya saatler kala kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs vaka oranı 100 bin nüfusta 517,92 olan Kayseri'de yaşayanlar, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi kent merkezinde kalabalığa neden oldu. Cadde ve sokakları dolduranlar, özellikle market ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Alışveriş telaşının yaşandığı kentteki bazı işletmeler önünde kuyruklar oluştu. Polis ve zabıta ekipleri de sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAYSERİ SOKAKLARINDA 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:09:32. #1.14#

title