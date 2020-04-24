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KAYSERİ Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezasıKAYSERİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen otomobilleriyle dışarı çıkan baba ve oğluna 392'şer lira para cezası uygulandı.

24.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:50
KAYSERİ Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası

KAYSERİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen otomobilleriyle dışarı çıkan baba ve oğluna 392'şer lira para cezası uygulandı.

Serkan Yükseker ve oğlu Yusuf Yükseker, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde, otomobilleriyle dışarı çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda trafik ekipleri tarafından durdurulan baba ve oğluna, yasağa uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira para cezası kesildi.

Baba Yükseker, "Markete uğrayacaktık. Oradan da birine uğrayıp, eve geçecektik. Şimdi eve gidiyoruz. 392 TL ceza yedik" dedi.

Polis ekipleri, yasağa uymayan ikiliye, genelgeye göre saat 14.00'e kadar evlerinin yakınındaki marketlerden alışveriş yapabileceğini bildirdi.

KAYSERİ Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası

Kaynak: DHA

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