Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kayseri'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
23.05.2020 00:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:50
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kayseri'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
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Kaynak: AA