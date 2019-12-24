Kayseri SMMMO üyelerince "Gesi Bağları" tiyatro oyunu sergilendi
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Kayseri SMMMO üyelerince "Gesi Bağları" tiyatro oyunu sergilendi

Kayseri'de Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (SMMMO) Tiyatro Topluluğu tarafından "Gesi Bağları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

24.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:44
Kayseri SMMMO üyelerince

'de Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (SMMMO) Tiyatro Topluluğu tarafından " Bağları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan ve kentte görev yapan mali müşavirlerin Gesi Bağları türküsünde yola çıkarak uyarladıkları oyun oda üyeleri tarafından sahnelendi.

Hatice ile Ahmet'in kavuşma hikayesi anlatılan oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: AA
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