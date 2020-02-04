Kayseri SMMMO tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi

04.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:26

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Oda binasında düzenlenen kermeste, çeşitli yemekler, hamur işleri, el işi ürünler satışa sunuldu.

SMMMO Şube Başkanı Ali Yedikaya, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Oda üyeleriyle beraber depremzedeler için kermes düzenleme kararını aldıklarını kaydeden Yedikaya, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha bize böyle acı yaşatmasın. Elazığ ve Malatya'da yaralara merhem olmak için meslek mensuplarımız ile el birliği içerisindeyiz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Güçlü bir meslek camiasıyız, inanıyorum ki tüm olumsuzluklar en kısa süre içerisinde giderilecektir. Bizler oda olarak bu süreçte katkı vermeye her zaman hazırız. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Öte yandan, kermesin ardından oda tarafından üyelere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

Kaynak: AA